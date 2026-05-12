El podcast Mañanero tuvo una edición cargada de música urbana con la presencia de Corona, DJ Reek y Caroolnayhe, quienes llegaron al set para hablar del éxito de su tema Amores Pasajeros, canción que actualmente se ubica en el primer lugar de tendencias.

Durante la entrevista, los artistas compartieron detalles de cómo nació la colaboración y celebraron la respuesta del público.

Según revelaron, la idea comenzó con el ritmo creado por DJ Reek, luego se sumó el coro interpretado por Corona y finalmente llegó la participación de Caroolnayhe para completar el espacio principal del tema.

“Es una canción de los tres, en realidad”, señalaron durante el podcast.

DJ Reek también explicó parte de su trabajo como productor y resaltó el talento que existe en Bolivia para crear beats y nuevas propuestas musicales.

Los invitados adelantaron además que ya trabajan en nuevos lanzamientos. Mientras disfrutan el impacto de Amores Pasajeros, anunciaron que en aproximadamente tres semanas podrían presentar otra canción, manteniendo el impulso que hoy los tiene liderando tendencias.

La entrevista completa con momentos divertidos, música en vivo y confesiones de los artistas puede verse en el podcast mañanero del siguiente video:

Mira la programación en Red Uno Play