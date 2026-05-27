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“La Peque” cuenta cómo pasó vergüenza en el trabajo de su madre

Compartió cómo un incidente en la infancia la hizo pasar vergüenza frente a los clientes de su madre, en un recuerdo lleno de cariño y humor.

Red Uno de Bolivia

27/05/2026 18:27

Agregar Reduno en
Foto: Nicole Gutierrez La Peque
Santa Cruz

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Nicole “La Peque” Gutiérrez compartió una anécdota entrañable y divertida en el marco del Día de la Madre. Relató cómo, de niña, solía acompañar a su mamá a su trabajo y cómo un pequeño accidente la hizo pasar vergüenza frente a los clientes.

“Mamá, ya hice…”, gritaba desde el baño, mientras su mamá atendía a un cliente. Yo seguía gritando: ‘¡Mamá, ya hice! No puede ser, no puede ser’”, relató Nicole.

“Mi mamá siempre me llevaba a su trabajo y a mí me encantaba ir. Yo era como un pato, comía e iba al baño”, recordó Gutiérrez entre risas. Durante una de esas visitas, sintió ganas de ir al baño y, como era pequeña, llamó a su madre para que la ayudara.

Sintió vergüenza

Al día siguiente, al regresar al trabajo de su mamá, Gutiérrez se dio cuenta de que varios clientes y colegas habían escuchado el incidente, causando risas y comentarios entre quienes presenciaron la escena.

A pesar del momento vergonzoso, la conductora cerró su relato con un mensaje lleno de cariño:

“Te amo, mamita. Perdón por hacerte pasar vergüenza.”

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