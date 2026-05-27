Gabriela Zegarra confiesa su anécdota más divertida como mamá: "No soy quién para juzgarla".

Ser mamá es un trabajo de tiempo completo lleno de sorpresas, paciencia y, sobre todo, mucho humor. Así lo demostró Gabriela Zegarra, la querida presentadora del programa Sabores Bolivianos de la Red Uno, quien a propósito de las celebraciones por el Día de la Madre compartió una divertida e inesperada anécdota hogareña que la hizo viajar en el tiempo.

El incidente lo protagonizó su segunda hija, Cony, quien en su afán de imitar en todo a su hermana mayor, Nicky, decidió incursionar en el mundo del planchado con un resultado un tanto... "catastrófico".

Según relató la carismática conductora, Nicky ya es toda una señorita y cuida de sus prendas, algo que Cony quiso replicar para tener su "ropa calentita". Sin embargo, la elección de la tela no fue la mejor. "Le metió la plancha y le hizo un agujero porque, adivinen, era una manga larga de licra. Se le terminó de arrugar y se hizo un hueco gigante", contó Gabriela entre risas.

Al descubrir el desastre, la pequeña Cony entró en pánico y rompió a llorar por los nervios. Cualquiera esperaría un regaño, pero la reacción de la presentadora sorprendió a su hija y demostró que la empatía de madre todo lo puede.

En lugar de molestarse, a Gabriela le ganó la nostalgia y el sentido del humor. ¿La razón? Un repentino ataque de karma de su propia infancia. "No me quedó otra que mirarla y reírme, porque recordé que yo también de pequeña habré quemado unas tres o cuatro ropas... ¡No soy quién para juzgarla!", confesó la conductora.

"Espero que no vuelva a pasar, pero son cosas que les pasan a las mamás", concluyó Zegarra, dejando claro que los mejores recuerdos de la maternidad muchas veces vienen con un agujero de quemadura de regalo. ¡Felicidades a Gabriela y a todas las mamás bolivianas que eligen la risa antes que el drama!

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