El divertido spanglish de Gabriela y Alan mientras cocinan en Sabores Bolivianos

¿Qué pasa cuando la cocina se mezcla con el inglés? Muchas risas. Eso fue lo que se vivió en Sabores Bolivianos, donde Gabriela Zegarra y Alan Vera intentaron hablar inglés en medio del programa.

Todo comenzó de forma muy natural y medio de risas mientras hacían una de las recetas del día que Alejandro Zerrate estaba preparando. Gaby lanzó la pregunta directa: “¿Sabes inglés?”, y Alan respondió sin dudar: “Yes baby”. Desde ahí, el momento se volvió cada vez más divertido. Gaby, sorprendida, le siguió el juego y le dijo en inglés: “You speak english”, mientras Alan trataba de demostrar lo que sabía.

El conductor llegó hasta contar “one, two, three” y luego mezcló palabras sueltas como “yellow” o “black”, provocando la risa de todos en el estudio. “¿Qué más quieres saber?”, le preguntó Alan a Gaby, y ella, sin pensarlo mucho, lanzó un “¿What for men?”, desatando carcajadas entre los presentadores.

Luego ambos bromearon por la forma en que se preparaba la masa y Alan entre risas, le dijo: “Te quiero ver en la iglesia el domingo”. El cierre espontáneo, lleno de humor mostrando el lado más relajado y divertido de la cocina.





