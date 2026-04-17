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Policial

Macabro hallazgo en La Paz: encuentran cuerpo dentro de un yute en Pura Pura

El caso ya es investigado por la Policía, que realiza peritajes en la zona para establecer las circunstancias del hecho y la identidad de la víctima.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

17/04/2026 11:14

Foto: Hallazgo del yute con el cuerpo abandonado desde hace dos días en el lugar. Red Uno.
La Paz

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Un cuerpo sin vida fue hallado la mañana de este viernes en la zona de Pura Pura Alto, generando alarma entre los vecinos del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver se encontraba al interior de un yute. Testigos señalaron que el cuerpo habría estado en el lugar desde el miércoles 15 de abril.

El caso ya es investigado por la Policía, que realiza peritajes en la zona para establecer las circunstancias del hecho y la identidad de la víctima.

Noticia en desarrollo.

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