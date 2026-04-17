Macabro hallazgo en La Paz: encuentran cuerpo dentro de un yute en Pura Pura

Un cuerpo sin vida fue hallado la mañana de este viernes en la zona de Pura Pura Alto, generando alarma entre los vecinos del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver se encontraba al interior de un yute. Testigos señalaron que el cuerpo habría estado en el lugar desde el miércoles 15 de abril.

El caso ya es investigado por la Policía, que realiza peritajes en la zona para establecer las circunstancias del hecho y la identidad de la víctima.

Noticia en desarrollo.

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