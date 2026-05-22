El dólar referencial en Bolivia registró su cotización más alta de la semana entre el martes 19 y miércoles 20 de mayo, cuando alcanzó Bs 9,98 para la compra y Bs 10,19 para la venta, según datos difundidos por el Banco Central de Bolivia (BCB).

Las cifras representan el mayor valor registrado desde la implementación de este sistema referencial, en un contexto marcado por fluctuaciones leves y variaciones diarias en la cotización de la divisa estadounidense.

De acuerdo con el reporte oficial del ente emisor, el lunes 18 de mayo el dólar se situó en Bs 9,91 para la compra y Bs 10,12 para la venta. Posteriormente, el martes y miércoles se produjo el incremento más elevado de la semana.

Tras alcanzar ese pico, el jueves 21 de mayo la cotización registró una leve reducción y cerró en Bs 9,92 para la compra y Bs 10,13 para la venta. Mientras que el viernes 22 de mayo el dólar volvió a mostrar un ligero repunte, con Bs 9,94 para la compra y Bs 10,15 para la venta.

Evolución diaria del dólar referencial

Lunes 18 de mayo: Bs 9,91 (compra) y Bs 10,12 (venta)

Martes 19 de mayo: Bs 9,98 (compra) y Bs 10,19 (venta)

Miércoles 20 de mayo: Bs 9,98 (compra) y Bs 10,19 (venta)

Jueves 21 de mayo: Bs 9,92 (compra) y Bs 10,13 (venta)

Viernes 22 de mayo: Bs 9,94 (compra) y Bs 10,15 (venta)

Valor referencial del BCB.

El BCB explicó que el valor referencial de venta se calcula sumando al tipo de cambio de compra las comisiones aplicadas por transferencias de moneda extranjera al exterior y por depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en bóvedas del ente emisor, conforme a la tabla vigente desde el 31 de diciembre de 2025.

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