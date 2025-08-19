TEMAS DE HOY:
Policial

¡Todo por el celular! Atacan a un hombre con una piedra por resistirse al robo de su móvil (Video)

El brutal asalto ocurrió en la puerta de su casa.

Ligia Portillo

19/08/2025 13:08

¡Todo por el celular! Atacado con una piedra al resistirse al robo de su móvil (Video). Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un violento intento de asalto conmocionó la zona norte de Cochabamba la noche de este lunes, al promediar las 20:00, cuando un hombre fue brutalmente agredido en la puerta de su propia vivienda por un delincuente que intentó arrebatarle su celular.

Las cámaras de vigilancia de la zona registraron el dramático momento. En las imágenes se observa a la víctima caminando por la calzada cuando, de forma repentina, es empujada por el atacante. Tras un intercambio de palabras, el agresor persigue al hombre hasta la puerta de su domicilio, donde lo derriba y lo golpea salvajemente con una piedra en la cabeza.

El violento ataque dejó al hombre tendido en el suelo con heridas visibles, mientras vecinos y transeúntes presenciaban con horror la escena. Fue su propia familia quien salió en su auxilio, lo trasladó de inmediato a un centro médico y logró ahuyentar al delincuente, que escapó del lugar sin lograr concretar el robo.

El hecho ha generado indignación y alarma entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial y acciones inmediatas para frenar la creciente ola de violencia en la zona norte.

 

