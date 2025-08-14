TEMAS DE HOY:
Triple asesinato Crímenes en el Trópico y Santa Cruz Acribillados Entre Ríos

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Ladrón se hace pasar por cliente y roba celular en un gimnasio: cámaras registraron todo

Las imágenes muestran al sujeto acercándose al mostrador de recepción, donde notó que había un teléfono cargando sobre la mesa.

Charles Muñoz Flores

14/08/2025 15:34

Ladrón se hace pasar por cliente y roba celular en gimnasio: cámaras registraron todo. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hecho de hurto quedó registrado por las cámaras de seguridad de un gimnasio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un hombre ingresó aparentando ser un cliente más, pero terminó llevándose un teléfono celular de alta gama perteneciente a uno de los usuarios.

Las imágenes muestran al sujeto acercándose al mostrador de recepción, donde notó que había un teléfono cargando sobre la mesa. Fingiendo interés por un afiche, el hombre aprovechó un descuido del personal para tomar el dispositivo y esconderlo entre sus prendas.

Segundos después, se dio media vuelta y abandonó el lugar sin levantar sospechas.

El robo no fue advertido en el momento, pero el registro de las cámaras permitió reconstruir lo ocurrido. Posteriormente, los encargados del gimnasio difundieron el video en redes sociales con el objetivo de identificar al ladrón y dar con su paradero.

Fuentes cercanas informaron que este individuo habría sido visto en otros establecimientos cometiendo robos con un modus operandi similar.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD