Ladrón se hace pasar por cliente y roba celular en un gimnasio: cámaras registraron todo

Un hecho de hurto quedó registrado por las cámaras de seguridad de un gimnasio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un hombre ingresó aparentando ser un cliente más, pero terminó llevándose un teléfono celular de alta gama perteneciente a uno de los usuarios.

Las imágenes muestran al sujeto acercándose al mostrador de recepción, donde notó que había un teléfono cargando sobre la mesa. Fingiendo interés por un afiche, el hombre aprovechó un descuido del personal para tomar el dispositivo y esconderlo entre sus prendas.

Segundos después, se dio media vuelta y abandonó el lugar sin levantar sospechas.

El robo no fue advertido en el momento, pero el registro de las cámaras permitió reconstruir lo ocurrido. Posteriormente, los encargados del gimnasio difundieron el video en redes sociales con el objetivo de identificar al ladrón y dar con su paradero.

Fuentes cercanas informaron que este individuo habría sido visto en otros establecimientos cometiendo robos con un modus operandi similar.

