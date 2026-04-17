Un nuevo hecho de inseguridad fue registrado por cámaras de vigilancia en la zona de la Pampa de la Isla, donde un sujeto arrebató un teléfono celular a una mujer en la puerta de una tienda, a plena luz del día y en presencia de un menor de edad.

El incidente ocurrió en el barrio San Javier, en un sector con constante circulación de peatones y motocicletas. En las imágenes se observa a la víctima, vestida con una polera rosada, mientras aguardaba atención frente a un mostrador protegido con rejas.

Detrás de ella, un hombre con gorra negra con detalles rojos, polera azul de manga corta y pantalón oscuro se aproxima y simula esperar su turno. Sin embargo, en cuestión de segundos y aprovechando un momento de distracción, el sujeto le arrebata el celular de las manos.

Tras el robo, el individuo huye a pie por una calle de tierra, mientras la mujer intenta perseguirlo junto a un testigo, sin lograr alcanzarlo.

Según el registro, todo ocurrió en menos de cinco segundos y sin que se produjeran agresiones físicas adicionales. No obstante, el hecho dejó conmoción, especialmente porque un niño presenció la escena.

La víctima, una ama de casa, expresó su indignación y tristeza por lo sucedido. “Se llevaron mi celular y yo más que todo lo uso para las tareas de mis hijos y para el grupo del colegio”, relató entre lágrimas.

Asimismo, aseguró que logró observar el rostro del delincuente, quien según su testimonio tenía tatuajes visibles en el cuello y las manos. “Lo reconozco bien, lo tengo en mi mente”, afirmó.

Pese a ello, la mujer indicó que no formalizó la denuncia ante la Policía debido a experiencias previas que, según dijo, no tuvieron resultados. “No quise ir, porque antes denuncié y no hicieron nada”, sostuvo.

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