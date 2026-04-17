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Policial

Captan el momento exacto en que un sujeto arrebata un celular a una mujer en una tienda en la Pampa de la Isla

Todo este violento asalto quedó registrado por cámaras de vigilancia en el barrio San Javier, zona de La Pampa de la Isla.

Charles Muñoz Flores

17/04/2026 15:59

Video capta violento arrebato de celular a una mujer en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Un nuevo hecho de inseguridad fue registrado por cámaras de vigilancia en la zona de la Pampa de la Isla, donde un sujeto arrebató un teléfono celular a una mujer en la puerta de una tienda, a plena luz del día y en presencia de un menor de edad.

El incidente ocurrió en el barrio San Javier, en un sector con constante circulación de peatones y motocicletas. En las imágenes se observa a la víctima, vestida con una polera rosada, mientras aguardaba atención frente a un mostrador protegido con rejas.

Detrás de ella, un hombre con gorra negra con detalles rojos, polera azul de manga corta y pantalón oscuro se aproxima y simula esperar su turno. Sin embargo, en cuestión de segundos y aprovechando un momento de distracción, el sujeto le arrebata el celular de las manos.

Tras el robo, el individuo huye a pie por una calle de tierra, mientras la mujer intenta perseguirlo junto a un testigo, sin lograr alcanzarlo.

Según el registro, todo ocurrió en menos de cinco segundos y sin que se produjeran agresiones físicas adicionales. No obstante, el hecho dejó conmoción, especialmente porque un niño presenció la escena.

La víctima, una ama de casa, expresó su indignación y tristeza por lo sucedido. “Se llevaron mi celular y yo más que todo lo uso para las tareas de mis hijos y para el grupo del colegio”, relató entre lágrimas.

Asimismo, aseguró que logró observar el rostro del delincuente, quien según su testimonio tenía tatuajes visibles en el cuello y las manos. “Lo reconozco bien, lo tengo en mi mente”, afirmó.

Pese a ello, la mujer indicó que no formalizó la denuncia ante la Policía debido a experiencias previas que, según dijo, no tuvieron resultados. “No quise ir, porque antes denuncié y no hicieron nada”, sostuvo.

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