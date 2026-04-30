“Uno usa un chaleco de mototaxi”: delincuentes en moto arrebatan celular a adolescente en barrio Ferbo

La inseguridad vuelve a golpear al barrio Ferbo. Cámaras de seguridad registraron el momento en que delincuentes a bordo de una motocicleta arrebataron el teléfono celular a una adolescente que caminaba por una calle de la zona con rumbo a sus actividades cotidianas.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:05 de la mañana, cuando la joven transitaba con el celular en la mano. En cuestión de segundos, los antisociales se aproximaron por detrás y, sin descender del motorizado, le quitaron el dispositivo para luego acelerar y escapar del lugar.

La víctima intentó perseguir a los ladrones, pero no logró alcanzarlos debido a la rápida fuga de los delincuentes.

Vecinos del sector expresaron su preocupación, señalando que los robos ya no solo ocurren durante la noche, sino también en horas de la mañana, cuando estudiantes y niños salen rumbo a sus unidades educativas.

“Ya la inseguridad es tremenda en este barrio. Aprovechan que muchos estudiantes salen al colegio”, relató una vecina, quien además indicó que serían tres sujetos los que operan en una motocicleta y que uno de ellos usa aparentemente un chaleco de mototaxi.

Los vecinos también denunciaron que no se trata de un hecho aislado, ya que los mismos sujetos habrían cometido otros robos con el mismo modus operandi en distintas calles del barrio.

A esta situación se suma la presencia de pandillas y consumo de drogas en espacios públicos, lo que mantiene en alerta constante a las familias del lugar. Ante ello, los vecinos exigen mayor patrullaje policial y controles más rigurosos a motociclistas para frenar la ola delictiva.

Mientras tanto, muchos domicilios han instalado cámaras de vigilancia como medida de protección y apoyo para futuras investigaciones.

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