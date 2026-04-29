[VIDEO] Nadie lo podía creer: prometió resucitar a un fallecido con una gallina en un ritual y esto pasó

Un insólito hecho causó conmoción en una ceremonia fúnebre en el norte de África del Norte, donde un hombre aseguró a una familia en duelo que tenía el poder de devolverle la vida a uno de sus seres queridos mediante un ritual espiritual.

Según la versión difundida junto a un video de 26 segundos, el sujeto habría reunido previamente a los familiares y les prometió que la fase final del supuesto proceso de resurrección se realizaría durante el funeral, como demostración de sus capacidades.

En las imágenes se observa al hombre, vestido con una túnica de color naranja, sosteniendo en su mano derecha una gallina. Luego se acerca al ataúd y golpea con el ave el pecho de la persona fallecida, mientras varios asistentes observan la escena.

Sin embargo, tras varios intentos, el supuesto ritual no tuvo resultado alguno. El fallecido no mostró signos de vida y el hombre terminó entregando la gallina a otra persona antes de retirarse del lugar.

El episodio generó sorpresa e indignación entre los presentes y en redes sociales, donde el video comenzó a circular ampliamente. Hasta el momento, no se conoce la identidad del sujeto ni si enfrentará alguna denuncia por aprovecharse del dolor de la familia.

A continuación, el video:

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