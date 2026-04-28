Un nuevo caso de violencia de género generó conmoción en Brasil luego de que una adolescente de 16 años fuera asesinada presuntamente por su expareja en la localidad de Vitorino, en el estado de Paraná.

De acuerdo con el medio local TN Online, el ataque ocurrió en plena vía pública y a plena luz del día, mientras la joven llevaba en brazos a su bebé. Testigos y registros de cámaras de seguridad evidenciaron la gravedad del hecho, que provocó una inmediata reacción de indignación entre los habitantes de la zona.

Según los reportes, pese a estar herida, la adolescente intentó resguardar a su hijo, una acción que ha conmovido profundamente a la opinión pública. Personal de emergencia acudió al lugar, pero la víctima no logró sobrevivir.

Horas después del crimen, el presunto agresor, un hombre de 36 años, fue encontrado muerto. Las primeras hipótesis apuntan a que se habría quitado la vida, aunque las autoridades continúan investigando.

La Policía Civil de Paraná trabaja para esclarecer las circunstancias del caso y determinar el móvil del feminicidio.

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