La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que José Pedro Rojas Velasco, conocido como alias ‘Pepa’, formaba parte de la estructura criminal vinculada a Sebastián Enrique Marset Cabrera y, según las investigaciones preliminares, se perfilaba para asumir un rol de mayor jerarquía dentro de esa organización.

El director departamental de la Felcc, Johnny Coca, señaló que la víctima ocupaba una posición de “tercera línea” y que una de las hipótesis apunta a una disputa interna por el control del grupo criminal, lo que habría derivado en su asesinato ocurrido el pasado domingo, mientras se preparaba para competir con su vehículo Teryx.

“Una vez identificada esta persona, se realizó una investigación de todos sus antecedentes. Se pudo establecer que formaba parte de la organización de Sebastián Marset y que se encontraba en un tercer nivel dentro de la estructura, desempeñándose como piloto. De acuerdo con una de las hipótesis, esta persona tendría la posibilidad o la oportunidad de hacerse cargo de la organización”, agregó.

Sin embargo, la autoridad policial indicó que existe una segunda línea investigativa. Según la declaración del copiloto que logró escapar del ataque, uno de los sicarios descendió de un vehículo rojo o guindo y disparó repetidamente contra la unidad donde se encontraba alias ‘Pepa’. Con esos datos, la Policía trabaja en la identificación de los autores materiales.

Coca explicó que otra posibilidad es un ajuste de cuentas relacionado con hechos violentos anteriores en los que Rojas habría estado involucrado. Además, recordó que alias ‘Pepa’ también es investigado por presuntos vínculos con un caso de secuestro ocurrido en 2025, relacionado con la organización criminal de un sujeto apodado “El Colla”.

La Felcc confirmó que se ejecutarán allanamientos y citaciones a personas cercanas al fallecido, así como a individuos que estuvieron en el lugar del crimen.

“Tenemos identificados los vehículos, los perfiles de las personas y en las próximas horas podríamos tener sus identidades”, afirmó Coca.

La Policía descartó que este caso tenga relación con otros hechos de sangre registrados recientemente en San Matías, Warnes y Puerto Quijarro, asegurando que responderían a estructuras criminales distintas.

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