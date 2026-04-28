Último adiós a alias ‘Pepa’ mientras la Felcc investiga asesinato y nexos con vuelos a Paraguay

Red Uno de Bolivia

28/04/2026 15:35

Sepultan en Santa Cruz a José Pedro Rojas, piloto asesinado durante un rally. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Familiares y amigos dieron este martes el último adiós a José Pedro Rojas Velasco, conocido como alias ‘Pepa’, el piloto que fue abatido a tiros durante una competencia de rally en Santa Cruz.

Los restos mortales de Rojas fueron sepultados en medio de escenas de dolor, mientras su violenta muerte continúa siendo investigada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que hasta la fecha no reporta avances concretos sobre la identidad o captura de los autores del hecho.

De acuerdo con los primeros informes, los atacantes actuaron con los rostros cubiertos y, tras perpetrar el crimen, escaparon a bordo de una camioneta con rumbo desconocido.

Las investigaciones no solo apuntan a identificar a los responsables materiales, sino también al pasado de la víctima. Las autoridades analizan una presunta relación de Rojas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

En las últimas horas, autoridades de Paraguay informaron que José Pedro Rojas fue identificado como protagonista de una persecución aérea activada tras el supuesto descargue de un cargamento de sustancias controladas. Según ese reporte, logró darse a la fuga.

La Felcc mantiene abiertas varias líneas investigativas para esclarecer el asesinato, establecer móviles y determinar si existe conexión con redes internacionales de narcotráfico.

