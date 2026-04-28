Último adiós a alias ‘Pepa’ mientras la Felcc investiga asesinato y nexos con vuelos a Paraguay

28/04/2026 15:35
Escuchar esta nota
Familiares y amigos dieron este martes el último adiós a José Pedro Rojas Velasco, conocido como alias ‘Pepa’, el piloto que fue abatido a tiros durante una competencia de rally en Santa Cruz.
De acuerdo con los primeros informes, los atacantes actuaron con los rostros cubiertos y, tras perpetrar el crimen, escaparon a bordo de una camioneta con rumbo desconocido.
En las últimas horas, autoridades de Paraguay informaron que José Pedro Rojas fue identificado como protagonista de una persecución aérea activada tras el supuesto descargue de un cargamento de sustancias controladas. Según ese reporte, logró darse a la fuga.
La Felcc mantiene abiertas varias líneas investigativas para esclarecer el asesinato, establecer móviles y determinar si existe conexión con redes internacionales de narcotráfico.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00