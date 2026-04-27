“Sería piloto de Marset”: ¿Quién era alias ‘Pepa’, acribillado en plena competencia automovilística?

José Pedro Rojas Velasco, conocido con el alias de ‘Pepa’, era un piloto cruceño de 29 años que inició su trayectoria en el automovilismo en 2022 y participó en distintas categorías departamentales y regionales.

Su nombre cobró notoriedad este lunes, luego de que la Policía informara que, según datos preliminares, “sería piloto” del presunto narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera.

El hombre fue asesinado el domingo 26 de abril, cerca del mediodía, durante una competencia de automovilismo desarrollada en un circuito ubicado detrás del Aeropuerto Internacional Viru Viru, entre los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Warnes.

De acuerdo con el informe forense, la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por impactos de arma de fuego. El cuerpo presentaba seis heridas de bala: cuatro con orificio de entrada y salida, y dos solo de entrada.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, señaló que una de las principales hipótesis apunta a disputas internas por el control de rutas vinculadas al tráfico de sustancias controladas, además del incumplimiento de compromisos dentro de estructuras criminales.

“La hipótesis más importante es que, obviamente, están en una lucha de poder algunos sectores de este grupo de Marset”, indicó el coronel Gómez.

La autoridad añadió que las investigaciones continúan para identificar a los autores del hecho, establecer responsabilidades y determinar si el crimen guarda relación con pugnas entre grupos ligados a Marset.

“El caso aún se encuentra en proceso de investigación. De acuerdo con la información que se tiene, este sujeto, es decir, José Pedro Rojas Velasco, sería el piloto del señor Marset”, concluyó.

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