Tras segunda postergación, cuatro aprehendidos serán llevados ante juez por crimen de ‘Cara de Bebé’

Cuatro personas aprehendidas por el asesinato de José Ángel Castañeta Montaño, conocido como ‘Cara de Bebé’, serán puestas ante un juez cautelar la tarde de este lunes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, luego de que la audiencia fuera postergada por segunda vez.

Inicialmente, la audiencia de medidas cautelares estaba programada para la mañana de este lunes; sin embargo, fue reprogramada para horas de la tarde de la misma jornada.

La Fiscalía solicitará seis meses de detención preventiva para los cuatro investigados, según informó Dember Pedraza, abogado de la familia de la víctima. El proceso investigativo está a cargo de la fiscal Rosse Mary Barrientos.

“Sí, efectivamente, hay cuatro personas que han sido aprehendidas. Hoy día va a ser puesta a disposición de un juez cautelar. La investigación está bajo el mando de la doctora Rosse Mary Barrientos y está pidiendo la detención por seis meses”, señaló Pedraza.

El jurista también manifestó la preocupación de los familiares de la víctima, quienes aseguran vivir momentos de temor tras el crimen.

“La familia tiene pánico, tiene terror. Por lo tanto, esa tarea se la va a dar directamente al Ministerio Público porque es la autoridad que está investigando”, afirmó.

Respecto al avance de las pesquisas, Pedraza indicó que existen más personas investigadas y no se descartan nuevas aprehensiones.

“Son varias las personas que son investigadas y la Fiscalía y la Policía están haciendo posible por tener a todas estas personas bajo reja”, sostuvo.

Por este caso ya guardan detención preventiva en la cárcel de Palmasola tres personas, entre ellas Hernán Navía Martínez, alias ‘Yeyo’, además de los ciudadanos brasileños Clenilson Ferreira da Silva y Alex Heleno da Silva.

Las investigaciones señalan que el asesinato estaría relacionado con el robo de una tonelada de droga perteneciente a una organización criminal vinculada a Sebastián Marset.

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