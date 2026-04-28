Una tragedia enluta las carreteras del sur del país. Un bus de la empresa de transporte Narváez se embarrancó aproximadamente 200 metros en la ruta que conecta Tarija con Villazón, dejando un saldo fatal de al menos tres personas fallecidas y varios heridos.

El hecho se registró cerca de las 03:00 de la madrugada del 28 de abril, en el sector de Tojo, en el municipio de Yunchará. De acuerdo con reportes preliminares, el motorizado se precipitó a un barranco y posteriormente sufrió un vuelco de tonel.

El vehículo involucrado es un bus marca Mercedes Benz, perteneciente al sindicato de transporte Narváez, que había partido desde Tarija la noche anterior con destino a Villazón.

Tragedia en Tarija: bus cae 200 metros y deja muertos en la ruta a Villazón. Foto El Chaqueñito.

Según las primeras investigaciones, el conductor habría perdido el control del vehículo en una zona de alta complejidad, presuntamente por una falla mecánica, lo que desencadenó el fatal desenlace.

Equipos de emergencia se trasladaron rápidamente al lugar para rescatar a los sobrevivientes y evacuar a los heridos hacia centros médicos, en medio de escenas de profundo dolor y desesperación.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de cuatro personas, mientras que los heridos reciben atención médica. El caso se encuentra en etapa de investigación para determinar con precisión las causas del accidente.

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