Conscripto planificó en 30 días robo de armamento junto a extranjeros

El robo de armamento registrado en una unidad de la Armada Boliviana continúa en investigación y ha dejado al descubierto fallas de seguridad, además de una presunta planificación interna con participación de ciudadanos extranjeros.

El contralmirante Rocco Villazón, inspector general de la institución, informó que el hecho ocurrió el sábado cerca de las 21:45, cuando fue vulnerado el sistema de seguridad del pañol de armamento del Batallón de Infantería de Marina Independencia.

“El sistema de seguridad ha sido vulnerado en todo su conjunto, y esto ha tenido que ser perpetrado por alguien al interior de la institución”, explicó.

Las investigaciones apuntan a un marinero conscripto como el principal implicado, quien tenía conocimiento detallado del funcionamiento del recinto.

“Él ingresaba anteriormente, realizaba tareas de limpieza y conocía a detalle el sistema, lo que le permitió planificar este hecho con anticipación”, señaló la autoridad, al indicar que el robo habría sido preparado durante aproximadamente un mes.

Asimismo, se presume la participación de ciudadanos extranjeros, entre ellos peruanos y venezolanos, quienes habrían ingresado con apoyo del conscripto.

“Esto no es una situación improvisada, tiene una data larga. Incluso los perros de una vivienda contigua fueron eliminados hace un mes, posiblemente para evitar ser detectados”, reveló Villazón.

De acuerdo con el informe oficial, el armamento sustraído incluye cuatro fusiles FAR, cuatro fusiles AK, tres escopetas Mossberg, seis pistolas calibre 9 milímetros y una cantidad importante de munición. Parte del material fue recuperado, aunque aún existen dudas sobre la totalidad del inventario.

“Se ha informado que faltaría un fusil y dos pistolas, pero esa información está siendo manejada por la Fiscalía”, precisó.

Las pesquisas señalan que las armas fueron trasladadas inicialmente al sector de Tilata, en la ciudad de El Alto, donde fueron ocultadas antes de ser llevadas a una vivienda cercana.

“El marinero vive próximo a ese sector, lo que facilitó el traslado y ocultamiento del armamento”, indicó.

Ante la gravedad del caso, se activó un operativo interinstitucional a nivel nacional, con participación de fuerzas del Estado para evitar la salida del armamento del país. Hasta el momento, seis personas fueron aprehendidas, entre ellas dos oficiales, dos sargentos y dos marineros, quienes permanecen bajo investigación.

Las autoridades no descartan la participación de más implicados y anunciaron que las investigaciones continuarán con el objetivo de recuperar la totalidad del armamento y establecer responsabilidades en uno de los hechos más delicados para la seguridad institucional en el país.

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