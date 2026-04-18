Se instala la audiencia cautelar de alias “Yeyo” por el crimen de “Cara de Bebé”

La audiencia de medidas cautelares de Hernán Navía Martínez, alias “Yeyo”, fue instalada este sábado, en el marco de la investigación por la balacera registrada en la zona de la Radial 26 y Cuarto Anillo de Santa Cruz.

“Yeyo” es investigado por su presunta participación en el asesinato de José Ángel Castañeta Montaño, conocido como “Cara de Bebé”, quien murió el pasado sábado tras un ataque armado.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado habría tenido un rol activo en el hecho, específicamente en el traslado de los presuntos autores materiales de la balacera.

Antes de ingresar a la audiencia, Navía brindó su versión de los hechos y negó haber participado voluntariamente en el crimen. Aseguró que, por el contrario, fue víctima de un secuestro.

“Fui secuestrado ese día por gente que se hizo pasar por policías. Me interceptaron en el lado del Urubó donde tenía que ir a dejar unos encargos. Me dijeron que eran policías y en el trayecto noté que hablaban como extranjeros, parecían colombianos o venezolanos”, declaró.

Según su relato, estas personas lo acusaban de conocer información sobre un cargamento desaparecido y sobre el paradero de “Cara de Bebé”.

“Me decían que una mercadería se había perdido, como mil kilos, y que no iban a descansar hasta encontrarla. Yo les respondí que no sabía nada, que solo soy taxista y hago encargos para recoger o dejar cosas”, afirmó.

También señaló que permaneció retenido contra su voluntad dentro de su vehículo.

“Comenzaron a echar barro en la movilidad y estuve casi una hora maniatado dentro de mi propio vehículo”, agregó.

La audiencia cautelar definirá en las próximas horas si alias “Yeyo” se defenderá en libertad o será enviado con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

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