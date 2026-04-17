Hernán Navía Martínez, alias “Yeyo”, uno de los principales sospechosos por su presunta implicación en la balacera registrada en la zona de la Radial 26 y Cuarto Anillo, se presentó a declarar y brindó su versión de los hechos ante las autoridades.

El acusado es investigado por su presunta participación en el asesinato de José Ángel Castañeta Montaño, conocido como “Cara de Bebé”, quien era informante de la Policía y fue asesinado el pasado sábado en Santa Cruz. De acuerdo con la Fiscalía, “Yeyo” habría tenido un rol activo en el hecho, específicamente en el traslado de los presuntos autores materiales del ataque armado.

Sin embargo, en su declaración, el aprehendido negó haber participado voluntariamente en el crimen y aseguró que fue víctima de un secuestro.

“Fui secuestrado ese día por gente que se hizo pasar por policías. Me interceptaron en el lado del Urubó donde tenía que ir a dejar unos encargos. Me dijeron que eran policías y en el trayecto noté que hablaban como extranjeros, parecían colombianos o venezolanos”, declaró.

Según su relato, los presuntos agresores lo vincularon con un cargamento desaparecido y lo interrogaron sobre “Cara de Bebé”.

“Me decían que una mercadería se había perdido, como mil kilos, y que no iban a descansar hasta encontrarla. Yo les respondí que no sabía nada, que solo soy taxista y hago encargos para recoger o dejar cosas”, afirmó.

El acusado también relató que habría sido amenazado de muerte durante el trayecto hacia una zona del Urubó.

“Uno dijo: ‘quémalo, este va a hablar’. Yo les supliqué que me dejaran vivir, que me habían prometido que iba a salir con vida si los llevaba hasta donde el que me entregó las cosas”, señaló.

Además, sostuvo que fue retenido contra su voluntad dentro de su propio vehículo. “Comenzaron a echar barro en la movilidad y estuve casi una hora maniatado dentro de mi propio vehículo”, agregó.

El caso continúa en investigación y en las próximas horas “Yeyo” será puesto a disposición de un juez cautelar, donde se definirá su situación jurídica.

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