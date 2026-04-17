Autoridades realizan reconstrucción de la balacera en la Radial 26 para hallar pruebas

En medio de un fuerte resguardo policial, este jueves se lleva adelante la reconstrucción de los hechos en la zona de la Radial 26, donde se registró una violenta balacera el pasado fin de semana. La inspección, encabezada por el Ministerio Público, busca esclarecer cómo se produjo el ataque y determinar responsabilidades.

En la Radial 26, autoridades reconstruyen el escenario del crimen

Según el reporte desde el lugar, peritos y autoridades realizan un recorrido por los puntos clave del crimen. En una de las paredes aún se observan impactos de bala, lo que confirmaría el sitio donde la víctima fue acribillada tras, presuntamente, resistirse a ser subida a un vehículo.

El abogado presente en la inspección explicó que uno de los objetivos principales es establecer con precisión el lugar del asesinato, así como identificar dónde habrían sido retiradas cajas con sustancias controladas. Además, se verificará la versión de que una camioneta interceptó a la víctima antes del ataque.

La zona, ubicada entre el cuarto y quinto anillo, detrás del mercado del automóvil, es altamente transitada y concentra talleres mecánicos, chaperíos y venta de autopartes. De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima se encontraba en el sector junto a su hijo cuando fue emboscada.

En las próximas horas se espera la llegada de la fiscal asignada al caso y de más investigadores, quienes continuarán con las diligencias en busca de reconstruir minuto a minuto lo ocurrido.

En este contexto, también se conoció que Hernán Navia Martínez, alias “Yeyo”, fue aprehendido luego de presentarse de manera voluntaria a declarar ante las autoridades. El sindicado será puesto ante un juez en las próximas horas, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su presunta participación en el hecho.

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