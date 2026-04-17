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Policial

Aprehenden a alias ‘Yeyo’ tras prestar declaración por el asesinato en la Radia 26

El sindicado se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía, pero tras su declaración fue aprehendido y quedó a la espera de su audiencia cautelar por el delito de asesinato.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/04/2026 21:09

Hernán Navia, alias “Yeyo”, es aprehendido luego de declarar ante la Fiscalía
Santa Cruz, Bolivia

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En instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se encuentra aprehendido Hernán Navia Martínez, conocido como alias “Yeyo”, quien en horas de la tarde se presentó de manera voluntaria para brindar su declaración ante el Ministerio Público.

Según el reporte en vivo del periodista Romer Castedo, el sindicado era buscado por su presunta implicación en un hecho de asesinato registrado en la zona de la Radial 26, donde una persona identificada como alias “Cara de bebé” perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, “Yeyo” fue mencionado directamente por la víctima antes de su fallecimiento, lo que activó una serie de operativos policiales para dar con su paradero. Sin embargo, fue el propio acusado quien decidió presentarse a declarar.

Tras su comparecencia, la fiscal de materia determinó su aprehensión inmediata, por lo que ahora se encuentra a la espera de su audiencia cautelar, donde un juez definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El caso continúa en investigación por el delito de asesinato, mientras las autoridades policiales y del Ministerio Público recaban mayores elementos para esclarecer lo ocurrido en este hecho violento que conmocionó la zona.

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