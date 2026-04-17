Fiscalía realiza pericias al vehículo de alias 'Yeyo' y pedirá detención preventiva

La Policía aprehendió en las últimas horas a Hernán Navia Martínez, alias 'Yeyo', señalado como partícipe en el asesinato de una persona en la zona de la Radial 26. El acusado será puesto en las próximas horas ante un juez cautelar, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen.

La fiscal Rosemary Barrientos informó que, tras la captura, se procedió al secuestro del vehículo en el que se habría producido el hecho de sangre. “Hemos realizado la requisa correspondiente dentro del motorizado; sin embargo, no se ha encontrado absolutamente nada”, explicó.

De acuerdo con la autoridad, el motorizado pertenece al propio aprehendido y en su interior se encontraba junto a otras personas. “En ese vehículo él estaba con otras personas, las cuales bajaron y le dispararon a la víctima”, señaló Barrientos.

Sin embargo, durante su declaración, alias 'Yeyo' negó su participación en el crimen. Aseguró que es un simple taxista y que fue víctima de los verdaderos atacantes. Según su versión, estas personas intentaron quemarlo vivo tras el hecho.

La fiscal también indicó que, debido a las altas horas de la noche, algunas diligencias fueron suspendidas y continuarán en la jornada siguiente. Entre los actos investigativos previstos se encuentra la reconstrucción del hecho, considerada clave para establecer responsabilidades.

“El Ministerio Público solicitará la detención preventiva conforme a procedimiento”, adelantó Barrientos, en referencia a la situación jurídica de alias 'Yeyo' mientras se desarrolla la etapa preparatoria del proceso.

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