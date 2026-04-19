Alias “Yeyo” a Palmasola: Fiscalía lo vincula a presunta contratación de sicarios

En una audiencia de medidas cautelares desarrollada este sábado en el Palacio de Justicia, la autoridad judicial determinó la detención preventiva por 180 días para Edgardo Navia, alias “Yeyo”, quien fue enviado al penal de Palmasola por su presunta participación en el tiroteo registrado en la Radial 26, donde perdió la vida un informante de la Felcn.

Durante la fundamentación de la imputación, la fiscal del caso, Rosemary Barrientos, señaló que existen elementos que apuntan a la probable autoría del acusado, además de riesgos procesales que hicieron viable la aplicación de la medida extrema.

“Se han presentado indicios que establecen la probabilidad de autoría del imputado en el hecho investigado”, sostuvo la representante del Ministerio Público, al referirse a los elementos recolectados en la etapa inicial de la investigación.

La fiscal también indicó que dentro de las pesquisas se investiga una presunta estructura detrás del crimen, en la que alias “Yeyo” habría tenido un rol clave. “Se analiza su posible vinculación con la contratación de sicarios para la ejecución del hecho”, agregó Barrientos durante la audiencia.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el acusado habría sido quien condujo a la víctima hasta el lugar donde posteriormente ocurrió el crimen, situación que forma parte de la teoría del caso que maneja el Ministerio Público.

Durante la audiencia, Edgardo Navia optó por guardar silencio y se limitó a acatar las determinaciones de la autoridad judicial.

El caso continúa en etapa de investigación mientras la Fiscalía profundiza en la recolección de elementos que permitan establecer con precisión la participación de otros posibles involucrados en este hecho violento.

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