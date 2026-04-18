Familiares de “Cara de Bebé” rompen el silencio y temen por su seguridad

Tras el asesinato de José Ángel Castañeta Montaño, conocido como “Cara de Bebé”, sus familiares rompieron el silencio y aseguraron que desconocían a qué se dedicaba, además de expresar temor por posibles represalias.

Un allegado señaló que la familia no tenía información sobre las actividades de la víctima y que, cuando convivía con su hermana, era conocido únicamente como taxista. “Nosotros no sabemos nada de lo que hacía”, afirmó.

Asimismo, expresó preocupación por la situación de seis menores de edad que quedaron afectados tras la muerte de Castañeta, indicando que la familia busca darle sepultura.

“Hay seis niños y nos pidieron que reclamemos el cuerpo para darle cristiana sepultura”, sostuvo.

Los familiares también denunciaron que enfrentan consecuencias sociales tras el crimen e indicaron que su actividad económica se ha visto afectada, ya que personas han dejado de acudir a su negocio por temor o por asociarlos con el caso.

“La gente deja de venir por miedo, la sociedad señala”, lamentó un familiar.

Detalles de el casoEl hecho está vinculado a la balacera ocurrida en la zona de la Radial 26 y Cuarto Anillo de Santa Cruz, donde la víctima fue ejecutada. En este caso, la Justicia dictó detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola para Hernán Navia Martínez, alias “Yeyo”, investigado por su presunta participación en el asesinato.

Según la Fiscalía, “Yeyo” habría tenido un rol en el traslado de los presuntos autores materiales del ataque armado. Las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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