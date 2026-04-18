Macabro hallazgo: Restos humanos aparecen junto al río Pilcomayo

Un vecino reportó este sábado el hallazgo de restos óseos que corresponderían a una persona en el sector de Yaguapinta, en inmediaciones del río Pilcomayo, en el municipio de Villa Montes en el departamento de Tarija.

El hecho generó preocupación entre los pobladores de la zona, ante la posibilidad de que se trate de un caso vinculado a un hecho delictivo.

Efectivos policiales se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento legal de los restos y proceder con las primeras actuaciones investigativas. El área fue acordonada mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Según el reporte preliminar, los restos serán sometidos a estudios forenses especializados, con el objetivo de determinar el sexo de la víctima, el tiempo aproximado de muerte y otros elementos que permitan establecer su identidad.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y anunciaron el inicio de una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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