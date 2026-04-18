Juez dispone 180 días de cárcel para alias “Yeyo” por asesinato en la Radial 26

La Justicia determinó la detención preventiva por 180 días para Hernán Navia Martínez, alias “Yeyo”, investigado por el delito de asesinato en el marco de la investigación de una balacera registrada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La medida fue dispuesta durante su audiencia de medidas cautelares realizada este sábado.

Tras la resolución judicial, el imputado fue trasladado bajo fuerte resguardo policial hasta el penal de Palmasola, donde permanecerá recluido en el PC-6 por razones de seguridad, mientras avanzan las investigaciones.

Antecedentes del casoEl caso está vinculado al asesinato de José Castañeta, conocido como “Cara de Bebé”, quien fue ejecutado con múltiples disparos en la zona de la Radial 26 y cuarto anillo.

De acuerdo con la Fiscalía, alias “Yeyo” habría tenido participación en el hecho, al encontrarse en el vehículo desde el cual descendieron los atacantes.

La fiscal Rosemary Barrientos indicó que el motorizado pertenece al acusado y en su interior se encontraba junto a otras personas al momento del crimen.

Sin embargo, Navia sostiene que es inocente y asegura que fue secuestrado por los verdaderos autores, quienes lo habrían obligaron a contactar a la víctima para concretar el encuentro.

El imputado también afirmó que tras el hecho intentaron quitarle la vida, versión que forma parte de la investigación en curso. Pese a su declaración, el Ministerio Público presentó indicios que fueron valorados por la autoridad judicial para disponer su detención preventiva.

Las pesquisas continúan y no se descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas. Entre los actos investigativos pendientes se encuentra la reconstrucción del hecho, considerada clave para esclarecer responsabilidades en este caso de violencia armada que generó alarma en la población.

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