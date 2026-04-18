Tras la condena de 30 años de cárcel contra Joel Pérez por el feminicidio de Odalys Vaquiata, surgieron nuevas voces que ponen en duda que el caso esté realmente cerrado.

La abogada Mónica Irusta, representante de uno de los investigados que participó como testigo en el proceso, aseguró que la sentencia podría responder a una “estrategia jurídica” y remarcó que todavía no existe una respuesta sobre el paradero de Odalys.

“Yo me uno al clamor de la señora madre, la cual dice: ‘A mí no me interesa que este ciudadano esté en la cárcel o esté fuera. Es más, ella misma manifiesta: ¿de qué me sirve que esté en la cárcel si no me dice dónde está mi hija?’”, afirmó Irusta.

Según la jurista, Joel Pérez utilizó distintas versiones durante la investigación y llegó a mencionar a su defendido en algunas de sus declaraciones.

“Joel manejaba la hipótesis de que mi defendido le llamaba y le decía que Odalys ya estaba incorruptible. ¿Para qué? Para tranquilizar a la señora madre. Y él hablaba al aire. Y eso se ha podido corroborar con toda la triangulación de llamadas”, sostuvo.

Irusta también señaló que, en otros momentos, Joel cambiaba completamente de versión.

“La segunda versión que manejaba este ciudadano cambiaba totalmente y decía: ‘No, eso no es cierto, es mentira. No recuerdo, he tenido un lapsus en la mente’”, explicó.

La abogada aseguró que su defendido quedó profundamente afectado por haber sido involucrado en el caso.

“Mi defendido se vio involucrado en este caso, lo cual le ha dañado tanto en imagen como en trabajo. Hemos tenido que estar en todos los actos de investigación”, manifestó.

Pese a las dudas que todavía persisten sobre lo ocurrido con Odalys Vaquiata, la justicia determinó este viernes que Joel Pérez deberá cumplir una condena de 30 años de prisión por feminicidio.

Sin embargo, el cuerpo de la joven desaparecida el 30 de marzo de 2024 en los Yungas de La Paz aún no fue encontrado.

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