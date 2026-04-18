El TSE garantiza un balotaje ordenado y anuncia resultados rápidos este domingo

A pocas horas de la inédita segunda vuelta electoral en cinco departamentos del país, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, aseguró que todo está listo para garantizar una jornada ordenada y con resultados rápidos.

Ávila destacó que los centros de cómputo fueron revisados y que los simulacros del sistema respondieron de forma positiva.

“Hemos venido a ver el centro de cómputo muy bien organizado. Igual los otros cuatro centros de cómputo en los otros departamentos están muy bien y han hecho los simulacros de los sistemas de cómputo. Han estado los delegados verificando esa situación”, afirmó.

El presidente del TSE también resaltó el trabajo realizado por el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz.

“Hay que decirlo, el Tribunal Departamental de Santa Cruz ha hecho un excelente trabajo. Tienen un excelente centro de cómputo y vamos a hacerlo más rápido este cómputo”, sostuvo.

Según explicó, el buen funcionamiento del sistema permitirá entregar resultados preliminares de forma más ágil que en anteriores procesos.

“Nos ha ido muy bien en el simulacro, el sistema ha respondido muy bien, por lo cual podríamos decir que antes de las ocho de la noche ya vamos a dar esos resultados”, aseguró.

En total, serán cinco departamentos los que participarán en esta inédita segunda vuelta subnacional. El TSE informó que ya fueron distribuidas alrededor de 15 mil mesas de sufragio en todo el país.

Además, Ávila recordó que los jurados electorales siguen siendo capacitados y pidió su presencia puntual este domingo.

“Esperamos que asistan temprano, a las seis de la mañana. Su presencia es fundamental porque ellos son los encargados de llevar adelante la votación en las mesas de sufragio”, indicó.

También señaló que los centros de capacitación masiva continuarán funcionando hasta las 22:00 para reforzar la preparación de los jurados.

“Que sea un lindo proceso electoral y nosotros nos comprometemos a entregar resultados Sirepre muy temprano”, concluyó.

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