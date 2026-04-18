Santa Cruz activa un plan interinstitucional de seguridad para la segunda vuelta electoral

A pocas horas de la segunda vuelta electoral en Santa Cruz, distintas instituciones del Estado consolidaron un plan estratégico de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.

El operativo involucra al Ministerio Público, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral Departamental, la Policía Boliviana, la Guarnición Militar y la Defensoría del Pueblo.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos Flores, explicó que la coordinación permitirá responder de manera inmediata ante cualquier hecho que pueda poner en riesgo el proceso electoral.

“Se ha establecido una coordinación efectiva que permitirá actuar de manera inmediata ante cualquier hecho que pudiera afectar el normal desarrollo del proceso electoral, garantizando la seguridad de la población y el respeto a la voluntad democrática”, señaló.

Como parte del plan, el Ministerio Público desplegará a todo su personal en el departamento, con fiscales de turno antes, durante y después de la jornada electoral.

La cobertura incluirá tanto la capital cruceña como las provincias, con el objetivo de atender de forma rápida posibles delitos electorales u otros hechos delictivos.

El plan también contempla el control y resguardo del material electoral, además de la supervisión del cumplimiento de las restricciones vigentes durante la jornada de votación.

Las instituciones involucradas ratificaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para asegurar un proceso electoral ordenado, transparente y seguro en Santa Cruz.

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