La historia de Odalys Vaquiata conmocionó al país desde el primer día. La joven madre, de 28 años, desapareció el 30 de marzo de 2024 después de viajar junto a su pareja, Joel Pérez, hacia Tocaña, en los Yungas de La Paz.

Según la versión de Joel, ambos asistieron a una fiesta, consumieron bebidas alcohólicas y luego emprendieron el regreso hacia la ciudad de La Paz. En medio del trayecto, aseguró que tuvieron una discusión y que Odalys decidió bajarse del vehículo en plena carretera.

Desde ese momento, nadie volvió a verla.

La desaparición fue reportada oficialmente el 31 de marzo de 2024 y, desde entonces, comenzaron intensos operativos de búsqueda en la ruta de los Yungas, con participación de la Policía, Bomberos y la Patrulla Caminera.

Sin embargo, muy pronto la investigación empezó a apuntar hacia Joel Pérez.

Las autoridades detectaron contradicciones en su relato sobre el recorrido, el lugar exacto donde supuestamente Odalys bajó del vehículo y el momento en el que ocurrió la discusión.

El 2 de abril de 2024, apenas tres días después de la desaparición, Joel fue enviado con detención preventiva. La Fiscalía sostuvo que era la última persona que había estado con Odalys y que sus declaraciones presentaban demasiadas inconsistencias.

Con el paso de las semanas, el caso sumó nuevos elementos. Según los investigadores, Joel cambió varias veces de versión e intentó construir distintas coartadas para desviar las pesquisas.

La investigación también alcanzó a sus padres, Ruddy Pérez y Betty Gutiérrez, además de otras dos personas, todos acusados de presunto encubrimiento y complicidad.

En junio de 2024, los padres de Joel fueron aprehendidos y enviados a detención preventiva mientras avanzaban las indagaciones.

Durante casi dos años, la familia de Odalys encabezó marchas, vigilias y pedidos de justicia, mientras continuaban los rastrillajes y la recolección de pruebas. Pero el cuerpo de la joven nunca apareció.

Pese a ello, la Fiscalía sostuvo que existían suficientes indicios para demostrar que Odalys fue víctima de feminicidio.

El 4 de marzo de 2026, la justicia fijó el inicio del juicio oral para el 13 de abril. La Fiscalía anunció que presentaría más de 100 pruebas documentales y testificales.

Finalmente, el 13 de abril de 2026 comenzó el juicio contra Joel Pérez y otros cuatro acusados.

Cuatro días después, el 17 de abril, el Tribunal Sexto de Sentencia condenó a Joel Pérez a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el feminicidio de Odalys Vaquiata.

El fallo, sin embargo, absolvió a los otros cuatro acusados, entre ellos los padres de Joel. Tanto la familia de Odalys como el Ministerio Público anunciaron que apelarán esa decisión.

A más de dos años de la desaparición, hay una condena, pero sigue faltando una respuesta que duele: ¿dónde está Odalys?

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