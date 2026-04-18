Caso Odalys: el Ministerio Público impugnará la absolución de los padres de Joel Pérez

La Fiscalía rechazó la absolución de cuatro procesados en el caso de Odalys Vaquiata y anunció que presentará una apelación para intentar revertir el fallo judicial.

El principal acusado, Joel Sebastián Pérez, fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el delito de feminicidio y deberá cumplir su condena en el penal de Chonchocoro.

“El tribunal determinó que Joel Pérez, autor del delito de feminicidio, debe cumplir una sanción de 30 años”, informó el fiscal Favio Maldonado tras una audiencia que se extendió por más de ocho horas.

Sin embargo, el Ministerio Público cuestionó que los padres de Pérez, acusados de feminicidio en grado de complicidad, y otras dos personas investigadas por encubrimiento hayan sido absueltos.

“Habían dos personas acusadas por feminicidio en grado de complicidad y otras dos por encubrimiento. El tribunal determinó que no existen elementos que generen convicción y dispuso su absolución”, explicó Maldonado.

Ante esta situación, la Fiscalía anunció que activará los recursos legales correspondientes.

“Esta resolución es pasible de ser apelada e incluso de un recurso de casación que el Ministerio Público va a activar”, sostuvo la autoridad.

La lectura íntegra de la sentencia se realizará el próximo miércoles y será clave para conocer los fundamentos del fallo y formalizar la impugnación.

El caso se remonta a marzo de 2024, cuando Odalys Vaquiata desapareció tras un viaje a los Yungas junto a Joel Pérez, quien luego fue identificado como el principal sospechoso.

Aunque el cuerpo de la víctima nunca fue encontrado, el tribunal consideró que existían suficientes elementos para establecer la responsabilidad penal de Pérez en el feminicidio.

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