No encontraron al bebé Liam: Bomberos suspendió la búsqueda en Quime

Bomberos de La Paz suspendieron la búsqueda del bebé Liam, de apenas dos meses, que desapareció luego de que un minibús cayera desde el puente Chamaquiri, en el municipio de Quime, el pasado 3 de abril.

Según el reporte, el vehículo se precipitó unos 15 metros hacia el río, en la provincia Inquisivi. Como consecuencia del accidente, el bebé fue arrastrado por la corriente.

En el hecho sobrevivieron tres personas con lesiones: el conductor del minibús, la madre del menor y su hermano.

Durante más de dos semanas, equipos de Bomberos, efectivos de la Policía Boliviana y comunarios realizaron intensos operativos de búsqueda en distintos sectores del río.

Los rastrillajes se extendieron por más de 10 kilómetros, pero no permitieron encontrar al menor.

Ante la falta de resultados, las autoridades decidieron dar por concluidos los operativos, una decisión que generó profundo dolor y conmoción entre los familiares y la población de Quime.

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