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Bolivia vs. Venezuela: Hora y dónde ver el partido que define el sueño mundialista

La selección boliviana Sub-17 enfrentará este sábado a Venezuela en un partido decisivo por el último boleto sudamericano al Mundial de Catar 2026.

Silvia Sanchez

18/04/2026 11:46

Última oportunidad: Bolivia Sub-17 define su futuro ante Venezuela
Bolivia

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La selección boliviana Sub-17 afrontará este sábado uno de los partidos más importantes de los últimos años. La Verde se medirá ante Venezuela por el séptimo y último cupo de Conmebol al Mundial Sub-17 de Catar 2026.

El encuentro se disputará desde las 16:00, hora boliviana, en Paraguay, y definirá cuál de las dos selecciones mantiene vivo el sueño mundialista. 

Bolivia llega golpeada tras caer por 4-0 frente a Chile en la fase de repechaje, resultado que la dejó sin clasificación directa y obligada a jugar una verdadera final. 

En la fase de grupos, la Verde ya enfrentó a Venezuela y logró un empate 2-2 en un partido muy disputado. Ahora, el panorama es distinto: no hay margen de error y solo una victoria permitirá acceder al torneo internacional. 

Por su parte, Venezuela también llega presionada, luego de perder 3-0 ante Uruguay en su anterior presentación. Ambos equipos disputarán un duelo límite, en el que el ganador se quedará con el último boleto sudamericano al Mundial. 

El partido podrá verse en Bolivia a través de los canales autorizados, mientras que también estará disponible por el canal oficial de YouTube de Conmebol. 

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