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Koundé reconoce que en el Barcelona ha estado por debajo de su nivel esta temporada

El lateral francés se refirió a su temporada en el Barcelona, marcada en algunos momentos por las lesiones.

EFE

03/06/2026 14:33

Agregar Reduno en
Jules Kounde, jugador del Barcelona. Foto: @koundeteam.
Francia.

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El francés Jules Koundé reconoció este miércoles que su temporada con el Barcelona ha estado "por debajo" de su nivel y señaló que ahora se centrará en el Mundial para acabar bien el curso.

"Ha sido una temporada por debajo de mi nivel, no ha sido la mejor, pero ahora empieza una nueva competición, tengo ganas de acabar bien la temporada y aportar el máximo a la selección", dijo el defensa en Nantes, donde este jueves los 'bleus' jugarán su primer amistoso de preparación para el Mundial contra Costa de Marfil.

Koundé no quiso mojarse sobre si Francia figura entre los favoritos, aunque señaló que son muchos los que lo piensan.

"Tenemos mucha ambición, pero hay que abordar cada competición con humildad. Sabemos que será difícil llegar lejos, pero hay que empezar bien contra Senegal", comentó. EFE

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