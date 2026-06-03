Viscarra sobre los amistosos ante Escocia y Argelia: "Vamos a aprovecharlos"

El portero boliviano Guillermo Viscarra aseguró que los amistosos frente a Escocia y Argelia serán una gran oportunidad para que la selección nacional continúe su proceso de crecimiento. El guardameta de Alianza Lima se perfila como una de las principales opciones para defender el arco de la Verde en ambos compromisos internacionales.

Viscarra destacó el nivel de los rivales que enfrentará Bolivia y remarcó la importancia de aprovechar cada minuto de competencia.

“Todos los partidos son importantes, más aún con este nivel de selecciones. Hay que seguir con el crecimiento que venimos mostrando y vamos a tratar de aprovechar estos partidos”, señaló.

El arquero también se refirió al proceso que vive el combinado nacional tras quedar fuera del Mundial de Norteamérica 2026. Reconoció que la eliminación dejó una profunda tristeza en el plantel, pero aseguró que esa experiencia servirá como impulso para los próximos desafíos.

“Queremos clasificar al Mundial 2030, ese es el objetivo. El dolor que pasamos en México sigue, pero lo estamos usando como motivación para lo que se viene y, sin duda, el Mundial 2030 es nuestro máximo objetivo”, afirmó.

La selección boliviana afrontará los encuentros ante Escocia y Argelia como parte de su preparación de cara al nuevo ciclo mundialista, con la intención de consolidar una base competitiva que le permita volver a pelear por un lugar en la máxima cita del fútbol.

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