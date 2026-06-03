Dolor de cabeza en la Verde: Wydad exige el regreso de Paniagua y retiene a Vaca

La preparación de la selección boliviana para sus amistosos internacionales se ha visto afectada por una controversia surgida en Marruecos. El Wydad FC, club al que están vinculados Ramiro Vaca y Moisés Paniagua, cuestionó la convocatoria de ambos futbolistas y busca impedir que participen en los amistosos programados durante la fecha FIFA.

De acuerdo con información difundida por Silvio Fontana, representante que sigue de cerca la situación en territorio marroquí, la institución donde militan ambos futbolistas bolivianos, asegura que no recibió correctamente la documentación relacionada con el llamado de los jugadores al combinado nacional. Esta postura derivó en pedidos formales para que Moisés Paniagua abandone la concentración de Bolivia y regrese cuanto antes a su club y en caso de Ramiro Vaca es incierto ya que no lo sueltan para que se integre a la selección.

“Wydad dice que la convocatoria no ingresó a su correo y que entró a otro; de esa forma bloquean a Paniagua y piden su retorno inmediato y tampoco quieren dejar ir a Ramiro Vaca”, contó Fontana.

La situación ya llegó a conocimiento de la Federación Boliviana de Fútbol, que analiza los pasos a seguir para garantizar la presencia de los futbolistas en los encuentros ante Escocia y Argelia. La normativa de la FIFA establece que los clubes deben ceder a sus jugadores cuando son convocados durante fechas oficiales del calendario internacional.

Mientras se intenta resolver el conflicto deportivo, también salió a la luz otro problema que involucra al Wydad FC. El club marroquí aún tendría obligaciones económicas pendientes con Always Ready por la transferencia de Paniagua, motivo por el que la entidad alteña decidió recurrir a la FIFA para reclamar el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre ambas instituciones.

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