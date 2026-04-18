Bolivia entra en la recta final de una jornada clave para su estructura política y administrativa. Este domingo 19 de abril, cinco departamentos volverán a las urnas para elegir a sus gobernadores en una segunda vuelta que cerrará el ciclo electoral subnacional.

El Tribunal Supremo Electoral aseguró que todo el operativo ya está en marcha y que el material electoral comenzó a ser distribuido tanto en áreas urbanas como rurales, con el objetivo de garantizar una votación sin contratiempos.

La segunda vuelta será necesaria debido a que ninguno de los candidatos logró superar la mayoría absoluta en la primera jornada electoral, por lo que ahora los ciudadanos deberán elegir entre las dos fórmulas más votadas en cada región.

Las autoridades electorales esperan una participación igual o superior a la registrada en la primera vuelta, en una jornada que será determinante para definir el rumbo político y administrativo de estas cinco regiones.

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