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El TSE avanza con la distribución de maletas y garantiza una jornada electoral sin contratiempos

El Tribunal Supremo Electoral avanza con la distribución del material para la segunda vuelta en cinco departamentos y asegura que no se registraron inconvenientes en las zonas rurales.

Silvia Sanchez

18/04/2026 13:27

TSE completa la entrega de material electoral en cinco regiones. Foto TSE.
La Paz, Bolivia

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A pocas horas de la segunda vuelta electoral en cinco departamentos del país, el Tribunal Supremo Electoral intensificó la distribución de las maletas electorales y aseguró que todo avanza de acuerdo con la planificación prevista.

El vocal del TSE, Ramiro Canedo, participó este sábado en la entrega de material destinado a los 116 recintos de votación de la ciudad de Oruro.

Desde el Tribunal Electoral Departamental de Oruro informaron que el proceso se desarrolla con normalidad y sin contratiempos.

En paralelo, desde Santa Cruz, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, confirmó que la distribución en las áreas rurales de los cinco departamentos concluyó sin inconvenientes y adelantó que este sábado se completará la entrega en las zonas urbanas.

“Hoy día vamos a terminar de entregar las maletas en el área urbana, en los cinco departamentos, y eso nos tiene muy satisfechos. Hasta ahora no hemos tenido ningún reporte negativo”, afirmó.

Ávila también aseguró que no existirán confusiones en la distribución del material electoral, ya que se realizaron supervisiones y controles previos en todos los puntos.

Además del despliegue logístico, el Órgano Electoral realizó en Santa Cruz un conversatorio entre analistas políticos y observadores nacionales e internacionales, como parte de las actividades previas a la jornada democrática de este domingo.

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