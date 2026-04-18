El TSE pide a los jurados electorales llegar temprano y seguir capacitándose

A pocas horas de la segunda vuelta electoral en cinco departamentos del país, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, destacó el rol clave que tendrán los jurados electorales durante la jornada democrática de este domingo.

Ávila pidió a los jurados asistir desde las 06:00 a sus respectivos recintos, recordando que su presencia será fundamental para garantizar el desarrollo de la votación en las más de 15 mil mesas habilitadas en todo el país.

“Los jurados son los encargados de llevar adelante la votación en las mesas de sufragio. Ellos son los que van a definir quién gana, quién pierde y con cuántos votos”, afirmó.

El presidente del TSE también informó que las capacitaciones para jurados continúan activas y que se habilitaron centros de formación masiva en distintos puntos del país.

“Los jurados electorales aún están capacitándose. Hemos aperturado centros de capacitación masiva y hasta las diez de la noche vamos a recibir esas capacitaciones”, explicó.

Según Ávila, el proceso organizativo avanza con normalidad y el sistema de cómputo ya fue puesto a prueba con simulacros en los cinco departamentos donde habrá segunda vuelta.

“Hemos venido a ver el centro de cómputo muy bien organizado. Igual los otros cuatro centros de cómputo están muy bien y han hecho los simulacros de los sistemas”, señaló.

Además, destacó el trabajo realizado por el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz y aseguró que el sistema respondió de forma positiva durante las pruebas.

“Nos ha ido muy bien en el simulacro, el sistema ha respondido muy bien, por lo cual podríamos decir que antes de las ocho de la noche ya vamos a dar esos resultados”, sostuvo.

Ávila cerró su mensaje con un pedido a los jurados y a la población para que acompañen una jornada tranquila y participativa.

“Esperamos su presencia el día de mañana, que sea un lindo proceso electoral”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play