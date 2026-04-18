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Dos personas se electrocutaron tras caer sobre cables de tensión en La Paz

Las víctimas resultaron heridas luego de caer sobre cables de media y baja tensión mientras realizaban trabajos en la parte superior de una vivienda. Ambas fueron trasladadas al Hospital Arco Iris.

Red Uno de Bolivia

18/04/2026 15:23

Dos personas se electrocutaron tras caer sobre cables de tensión en La Paz. Imagen referencial.
La Paz, Bolivia

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Dos personas resultaron heridas este sábado tras sufrir una descarga eléctrica en un domicilio de La Paz.

Según la información preliminar, una de las víctimas se encontraba realizando tareas de limpieza en la parte superior de la vivienda cuando cayó sobre cables de media y baja tensión.

A raíz del accidente, ambas personas terminaron electrocutadas y cayeron aparentemente dentro de una caseta de transformación.

Personal de Bomberos de La Paz llegó hasta el lugar para realizar la inspección correspondiente y auxiliar a los heridos.

Una de las víctimas sufrió quemaduras de primer grado, mientras que la otra presenta quemaduras de tercer grado.

Ambas personas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Arco Iris, donde reciben atención médica.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

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