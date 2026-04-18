“La lucha continúa”: Familia de Odalys apelará la absolución de los padres de Joel Pérez

La familia de Odalys Vaquiata aseguró que no está conforme con la absolución de los cuatro coimputados en el caso de feminicidio, entre ellos los padres de Joel Pérez, condenado a 30 años de prisión.

La defensa señaló que aguardará la lectura íntegra de la sentencia para presentar la apelación correspondiente y buscar que se revise la situación jurídica de los otros acusados.

“Nosotros estamos sorprendidos. Al parecer, los jueces determinaron una sentencia absolutoria, teniendo en cuenta que ellos tenían grado de complicidad”, expresó el abogado de la familia.

El Tribunal Sexto de Sentencia absolvió a los cuatro coacusados, entre ellos los padres de Joel Pérez, una decisión que generó molestia y preocupación entre los familiares de Odalys.

“Las víctimas se encuentran agobiadas y muy preocupadas por esta resolución emitida. Tenemos que apelar, ya que la lucha continúa”, sostuvo la defensa.

El abogado afirmó que, si bien la condena de 30 años contra Joel Pérez representa un avance importante, todavía queda pendiente esclarecer completamente qué ocurrió con Odalys y cuál fue la participación de los otros implicados.

“Tenemos que saber qué es lo que sucedió con Odalys. Esta victoria es agridulce, ya que los 30 años que va a cumplir el señor Pérez González también deberían reflejarse en los demás involucrados”, manifestó.

La defensa también recordó que pasaron más de dos años desde la desaparición de Odalys Vaquiata y que, hasta el momento, el cuerpo de la joven madre sigue sin aparecer.

“Logramos que el señor Joel Pérez cumpla 30 años, después de dos años de lucha”, concluyó el abogado.

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