La IA pone tensión al Bolivia vs Venezuela: ¿Quién obtendrá el último cupo al Mundial Sub-17?

La selección boliviana Sub-17 afronta un partido decisivo frente a Venezuela este sábado desde las 16:00 (hora boliviana) en el estadio Ameliano de Asunción, Paraguay, en un duelo que definirá al último clasificado de Conmebol al Mundial Sub-17 de Catar 2026.

Bolivia llega a este compromiso tras caer por 4-0 ante Chile en el playoff, un resultado que evidenció problemas defensivos, aunque durante el torneo también mostró capacidad de reacción, como en el empate 2-2 ante la propia Venezuela. Ahora, la Verde no tiene margen de error y está obligada a ganar para cumplir su objetivo.

Por su parte, Venezuela también viene de una derrota, luego de caer 3-0 frente a Uruguay, lo que deja a ambos equipos en una situación similar: golpeados, pero con una última oportunidad en juego. El historial reciente favorece ligeramente a la Vinotinto, aunque los enfrentamientos han sido parejos.

Según el análisis de la IA, Venezuela parte con una ligera ventaja en este encuentro. La predicción señala:

👉 Venezuela: 55%

👉 Bolivia: 45%

Además, se proyecta un resultado probable:

👉 Venezuela 2-1 Bolivia

No obstante, el propio análisis advierte que el partido será muy cerrado y que Bolivia tiene opciones claras:

👉 “Si Bolivia corrige errores atrás, puede dar el golpe.”

De esta manera, la Verde llega a una nueva final con la ilusión intacta, sabiendo que una victoria la meterá nuevamente en un Mundial Sub-17, en un duelo donde el carácter y la concentración serán determinantes.

Mira la programación en Red Uno Play