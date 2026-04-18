La IA pone tensión al Bolivia vs Venezuela: ¿Quién obtendrá el último cupo al Mundial Sub-17?

La Verde se juega su última oportunidad de ir al Mundial este sábado a las 16:00 en Asunción.
18/04/2026 9:44
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La selección boliviana Sub-17 afronta un partido decisivo frente a Venezuela este sábado desde las 16:00 (hora boliviana) en el estadio Ameliano de Asunción, Paraguay, en un duelo que definirá al último clasificado de Conmebol al Mundial Sub-17 de Catar 2026.
Bolivia llega a este compromiso tras caer por 4-0 ante Chile en el playoff, un resultado que evidenció problemas defensivos, aunque durante el torneo también mostró capacidad de reacción, como en el empate 2-2 ante la propia Venezuela. Ahora, la Verde no tiene margen de error y está obligada a ganar para cumplir su objetivo.
Por su parte, Venezuela también viene de una derrota, luego de caer 3-0 frente a Uruguay, lo que deja a ambos equipos en una situación similar: golpeados, pero con una última oportunidad en juego. El historial reciente favorece ligeramente a la Vinotinto, aunque los enfrentamientos han sido parejos.
Según el análisis de la IA, Venezuela parte con una ligera ventaja en este encuentro. La predicción señala:
👉 Venezuela: 55%
👉 Bolivia: 45%
Además, se proyecta un resultado probable:
👉 Venezuela 2-1 Bolivia
No obstante, el propio análisis advierte que el partido será muy cerrado y que Bolivia tiene opciones claras:
👉 “Si Bolivia corrige errores atrás, puede dar el golpe.”
De esta manera, la Verde llega a una nueva final con la ilusión intacta, sabiendo que una victoria la meterá nuevamente en un Mundial Sub-17, en un duelo donde el carácter y la concentración serán determinantes.
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