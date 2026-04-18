Cochabamba: Aprehenden a sujeto acusado de abusar a una menor con discapacidad en el mercado La Pampa

En el marco del operativo "Mercado Seguro", efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) procedieron a la aprehensión de un hombre de 27 años, identificado como el presunto autor de la violación de una menor de edad con discapacidad intelectual grave. El hecho habría ocurrido a finales del mes de marzo en las inmediaciones de uno de los centros de abasto más concurridos de la ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, la agresión sexual se produjo el pasado 29 de marzo al interior del mercado La Pampa, específicamente en la zona de la avenida Barrientos. La víctima es una adolescente que presenta una condición de discapacidad intelectual grave, lo que constituye una agravante directa en el proceso penal.

El Cnel. Rolando Vera, director departamental de la Felcc, detalló que tras recibir la denuncia y tomar conocimiento del caso, los investigadores lograron identificar plenamente al sospechoso.

"Se identifica al señor Edwin H.M., de 27 años de edad, quien es el autor de este hecho con agravantes de violación a una menor con discapacidad intelectual", señaló el jefe policial.

Captura mediante operativo "Mercado Seguro"

La aprehensión del sindicado se concretó este 15 de abril, durante las labores de vigilancia y patrullaje preventivo que realiza el personal policial del Comando Departamental en puntos estratégicos de comercio.

El personal dependiente de la Felcc reconoció al sujeto mientras este circulaba por la zona del mercado. Se procedió de forma inmediata a su captura debido a la gravedad del delito y la existencia previa de la investigación en su contra.

El caso ha sido tipificado como violación con agravante. El aprehendido ya se encuentra bajo custodia policial y ha sido puesto a disposición del Ministerio Público para que se inicie el proceso jurisdiccional correspondiente. Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación legal mientras continúan las investigaciones para esclarecer todos los detalles del suceso ocurrido en el populoso mercado cochabambino.

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