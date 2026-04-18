Caso Odalys: ¿Qué pasará con los padres de Joel?

Tras una jornada de audiencias maratónicas que superaron las ocho horas de debate, el Tribunal emitió sentencia condenatoria de 30 años de presidio sin derecho a indulto contra Joel Sebastián Pérez González por el feminicidio de Odalys Vaquiata. Sin embargo, el fallo dejó un sabor amargo en la familia de la víctima: los padres de Joel y dos de sus amigos fueron absueltos de los cargos de complicidad y encubrimiento.

Un fallo "sorpresivo" y bajo cuestionamiento

En Que No Me Pierda, los abogados de la parte acusadora, Jhovanni Gonzáles y Mauricio Silva, calificaron de inesperada la decisión del tribunal respecto a los coacusados. Rudy Pérez García y Betty González Choque (padres de Joel), junto al teniente José María Alanes y Jessica Quispe (amigos), fueron liberados de responsabilidad penal en esta instancia.

"Lo que nos extraña es que se haya emitido una sentencia absolutoria para los otros encausados. Creemos que es una decisión de los jueces, pero sabremos los fundamentos exactos el miércoles a las 16:15 en la lectura íntegra", señaló el Dr. Gonzáles.

El jurista enfatizó que, pese a la absolución, los implicados no recuperarán su libertad de forma inmediata. "Mientras no exista una sentencia ejecutoriada, no pueden salir de su detención preventiva. Esta sentencia es apelable, recurrible y modificable", advirtió.

La estrategia del silencio

Durante los más de dos años de investigación, Joel Pérez se acogió al derecho al silencio, una postura que mantuvo incluso en la etapa final del juicio. Según la defensa de los Vaquiata, esta "estrategia" terminó perjudicando a los acusados.

Obstaculización: Joel se negó a declarar ante fiscales y jueces, intentando introducir pruebas periciales fuera de tiempo (en etapa de juicio y no en la preparatoria), lo cual fue rechazado por el tribunal.

Sin arrepentimiento: "Sigue callado, no coopera y, por lo visto, no lo va a hacer", lamentó Gonzáles.

"Sin cuerpo sí hay delito"

Uno de los puntos más debatidos fue la ausencia de los restos de Odalys. Los abogados Silva y Gonzáles fueron enfáticos al señalar que la defensa de Pérez intentó usar la frase "sin cuerpo no hay delito" como escudo, argumento que fue desestimado por la contundencia de las 147 pruebas presentadas.

"Hemos invocado sentencias nacionales e internacionales que demuestran que no es necesario tener el cuerpo. Lo necesario era demostrar la conducta violenta y que las pruebas señalaran al autor", explicó Silva.

La familia de Odalys, representada por su madre Mabel y su hermano Alejandro, recibió la noticia con conmoción. El equipo jurídico ya prepara el recurso de apelación restringida, el cual será interpuesto inmediatamente después de la lectura completa de la sentencia el próximo miércoles.

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