No hay vuelta atrás: la medida que tomará el Real Madrid si vuelven a discriminar a Vinícius

Aurélien Tchouaméni alzó la voz ante los recientes episodios de presunto racismo en la Champions League y dejó en claro que el Real Madrid no tolerará este tipo de situaciones. En una entrevista con Pivot Podcast, el mediocampista francés advirtió que, si los insultos se repiten, el equipo podría tomar una decisión drástica: retirarse del campo de juego.

El internacional galo fue directo al referirse a lo ocurrido con Vinícius y el joven Prestianni, señalando que se habrían producido expresiones discriminatorias durante el partido.

“Le llamaron mono. Siento que el próximo paso será dejar de jugar”, afirmó, marcando una postura firme frente a este tipo de conductas.

Tchouaméni también recordó el cruce puntual en el que se vio involucrado Prestianni, donde, más allá de las versiones posteriores, dejó claro que este tipo de situaciones no deben ocurrir bajo ninguna circunstancia. “Da igual lo que haya dicho, esto no puede pasar”, enfatizó.

Más allá del tema racial, el mediocampista abrió un espacio para hablar sobre su propia experiencia en el Real Madrid, donde atravesó momentos difíciles al inicio de su etapa. Reveló que fue abucheado por parte del público en el Santiago Bernabéu y que incluso llegó a ser señalado como uno de los responsables en momentos complicados del equipo. Sin embargo, aseguró que esa presión fue clave en su crecimiento personal y profesional.

El francés destacó que jugar en el club blanco implica convivir con la máxima exigencia y que, con el tiempo, logró transformar las críticas en una motivación para consolidarse dentro del equipo. Hoy, su voz no solo pesa en lo futbolístico, sino también en temas sensibles como la lucha contra el racismo.

La advertencia de Tchouaméni refleja un cambio en la postura de los futbolistas ante actos discriminatorios, abriendo el debate sobre medidas más contundentes dentro del fútbol europeo para erradicar estas conductas.

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