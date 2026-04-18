Presidente anuncia envío de nuevas leyes de Hidrocarburos y Minería

El presidente Rodrigo Paz participó del acto por el 135 aniversario de la reapertura del Colegio Militar del Ejército “Cnel. Gualberto Villarroel”, en Irpavi; en la oportunidad señaló que durante décadas se descuidó los reservorios de gas y se permitió la consolidación de estructuras de corrupción, por lo que anunció el envío de nuevas leyes de Hidrocarburos y Minería a la Asamblea Legislativa Plurinacional para potenciar el desarrollo de todas las regiones.

Durante el acto, el presidente fue enfático al señalar que recibió un país “arrasado” tras dos décadas de gestión que, según sus palabras, descuidó los reservorios de gas y permitió la consolidación de estructuras de corrupción.

“Estamos combatiendo esa corrupción que está en cada uno de los estamentos del Estado. Estamos cambiando esos decretos que antes daban obras ‘a dedo’; hoy se adjudican a través de licitaciones y competencia transparente”, aseveró Paz, al informar además que personas vinculadas a irregularidades en el sector hidrocarburos ya enfrentan procesos judiciales y detención.

El jefe de Estado subrayó la riqueza gasífera y minera del departamento de La Paz, y lamentó la falta de inversiones previas en el norte paceño. En ese sentido, anunció el envío de nuevas leyes de Hidrocarburos y Minería a la Asamblea Legislativa Plurinacional para potenciar el desarrollo de todas las regiones.

“Llegarán leyes que potenciarán el futuro de La Paz y de todo el país. Pido con mucha humildad a nuestra Asamblea Plurinacional pensar en el desarrollo de sus regiones ante todo”, exhortó.

Finalmente, el presidente destacó que Bolivia ha dejado de “mirar hacia abajo” para retomar relaciones estratégicas con países europeos y del continente, en busca de transferencia tecnológica para las Fuerzas Armadas.

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