¡Conmoción! A horas del duelo contra el Bayern fallece una leyenda del Real Madrid

El fútbol mundial está de luto tras el fallecimiento de José Emilio Santamaría a los 96 años, una de las grandes leyendas de Real Madrid y figura histórica tanto como jugador como entrenador.

Durante su etapa en el club madrileño, entre 1957 y 1966, disputó 337 partidos y conquistó un impresionante palmarés: cuatro Copas de Europa, una Copa Intercontinental, seis Ligas y una Copa de España. Su presencia fue clave en una de las épocas más gloriosas del conjunto blanco.

Nacido en Uruguay en 1929, también dejó su huella en Club Nacional de Football, donde logró títulos locales. A nivel de selecciones, jugó el Mundial de 1954 con Uruguay y posteriormente defendió a España en la Copa del Mundo de 1962.

Tras colgar los botines, Santamaría continuó su carrera como entrenador. Dirigió a la selección española en el Mundial de 1982 y también estuvo al frente del equipo olímpico en los Juegos de México 1968 y Moscú 1980. Además, tuvo un paso destacado por el RCD Espanyol.

En las últimas semanas, su salud se había deteriorado tras sufrir un accidente doméstico. Debido a su avanzada edad, no fue sometido a cirugía y posteriormente contrajo una enfermedad que no logró superar.

El Real Madrid despidió a su leyenda con un sentido comunicado, destacando su legado imborrable:

“Santamaría formó parte de aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de manera consecutiva y que dio inicio a la leyenda universal del club”.

Por su parte, el presidente Florentino Pérez lo recordó como “uno de los grandes símbolos del club”, resaltando su papel junto a figuras históricas como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Paco Gento y Raymond Kopa en la construcción del mito madridista.

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