¿Se viene la Copa Conmebol Conferencias? los detalles del posible nuevo torneo

Existe una alta posibilidad de que a partir de 2027 se dispute la Copa Conmebol Conferencias, que se convertiría en el tercer torneo más importante del continente, por detrás de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La propuesta será uno de los temas a tratar en el congreso de la Conmebol que se desarrollará en Quito. Este certamen sería similar a la UEFA Europa Conference League y contaría con la participación de 32 equipos. Según lo adelantado, los clubes de Brasil no formarían parte de la competencia y el campeón recibiría un premio cercano a los 10 millones de dólares.

El torneo está proyectado para iniciar en marzo de 2027, ampliando así el calendario internacional de clubes en Sudamérica.

Por otro lado, también se discutirá la organización de la Copa América 2028, que podría jugarse entre junio y julio de ese año, con Estados Unidos como principal candidato a ser sede.

Mira la programación en Red Uno Play