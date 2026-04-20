TEMAS DE HOY:
Caso de feminicidio lucha contra el contrabando Feminicidios Bolivia

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¿Se viene la Copa Conmebol Conferencias? los detalles del posible nuevo torneo

El tema será analizado en el Congreso de Quito y podría implementarse desde 2027. 

Martin Suarez Vargas

20/04/2026 17:33

Trofeos de las competiciones de Conmebol. Foto: Conembol.com.
Sudamérica.

Escuchar esta nota

Existe una alta posibilidad de que a partir de 2027 se dispute la Copa Conmebol Conferencias, que se convertiría en el tercer torneo más importante del continente, por detrás de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La propuesta será uno de los temas a tratar en el congreso de la Conmebol que se desarrollará en Quito. Este certamen sería similar a la UEFA Europa Conference League y contaría con la participación de 32 equipos. Según lo adelantado, los clubes de Brasil no formarían parte de la competencia y el campeón recibiría un premio cercano a los 10 millones de dólares.

El torneo está proyectado para iniciar en marzo de 2027, ampliando así el calendario internacional de clubes en Sudamérica.

Por otro lado, también se discutirá la organización de la Copa América 2028, que podría jugarse entre junio y julio de ese año, con Estados Unidos como principal candidato a ser sede.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD