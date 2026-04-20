Dictan seis meses de cárcel para policía por intento de feminicidio en Cochabamba

Un efectivo policial fue enviado con detención preventiva por seis meses a la cárcel de Arani, procesado por disparar a su expareja, también funcionaria policial. El caso se investiga como tentativa de feminicidio en Cochabamba.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Marcelo Núñez, informó que el hecho se registró la madrugada del sábado, cuando una llamada de alerta por riñas movilizó a patrullas policiales hasta inmediaciones de las avenidas Juan Pablo II y D’Orbigny.

Al promediar las 01:40, los uniformados ingresaron al domicilio de la pareja, donde procedieron a la aprehensión del sargento primero E.M.G., quien se encontraba en posesión de un arma de fuego. En el mismo ambiente fue hallada la víctima, identificada como la sargento primero P.M.M., con heridas de bala.

La mujer fue evacuada de inmediato a la Caja Nacional de Salud (CNS), donde permanece estable bajo observación médica.

De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos involucrados se encontraban en estado de ebriedad al momento del hecho. No obstante, la autoridad policial enfatizó que el uso del arma de reglamento no tiene justificación.

Tras la audiencia cautelar, la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva del imputado en el penal de Arani por un lapso de seis meses, mientras continúan las investigaciones.

La FELCV señaló que el caso será investigado tanto en la vía penal como administrativa, a fin de determinar responsabilidades y posibles sanciones dentro de la institución policial.

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